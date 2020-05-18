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На Буковине впервые за долгое время обошлось без жертв коронавируса

18 мая, 19:16

Руслан Ровик

За сутки в Черновицкой области от коронавируса выздоровели 25 человек и ни один не умер

В Черновицкой области за минувшие сутки – впервые за долгое время – обошлось без смертей от COVID-19.

При этом врачи продолжают фиксировать новые случаи заболевания, сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"В Черновицкой области впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев", - говорится в сообщении.

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При этом на протяжении суток инфекцию сумели побороть 25 человек – они дважды получили отрицательный результат теста на коронавирус.

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В то же время зафиксировано 19 новых случаев заражения, из них восемь – в Черновцах.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

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А на днях заместителя главы Одесской ОГА даже уволили из-за задержки доплат медикам. Чиновник отвечал за социальные и медицинские проблемы региона, но не справился со своими обязанностями в такой важный период.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть Черновцы заражение черновицкая область коронавирус умершие

Источник: Сегодня

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