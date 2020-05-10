На Буковине зафиксировали 89 случаев заражения COVID-19

9 мая в Черновицкой области, где на поправку идет больная коронавирусом пятилетняя девочка, еще 89 буковинцев заболели COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев – в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания. К счастью, еще 18 буковинцев одолели коронавирус", - написал глава области на своей страничке в Facebook.

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Всего, по словам Осачука, в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.

Между тем, в Черновицкой области все же смягчат карантин. С 12 мая на Буковине будет действовать адаптивный карантин и все решение о его смягчении будет принимать областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. С 12 мая откроют парки и скверы для прогулок. Но находясь в парках и скверах нужно соблюдать социальной дистанции 1,5-2 метра. При этом в парках не будут работать зоны детских развлечений и детские площадки.

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