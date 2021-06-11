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На Буковине застрелился бывший депутат облсовета – что известно

11 июня 2021 14:51

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

По предварительным данным, экс-чиновник мог покончить с собой из-за проблем со здоровьем

В Черновицкой области бывший депутат областного совета Михаил Петрик совершил самоубийство. Мужчина выстрелил в себя из охотничьего ружья.

Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в полиции Черновицкой области.

Трагедия произошла на берегу реки Путилка, неподалеку от дома бывшего депутата.

"Предварительная версия произошедшего – самоубийство. Мужчина выстрелил себе в лицо из ружья. Полиция выясняет возможные причины", – сообщила нам спикер полиции Черновицкой области Диана Козлова.

В Путильской райадминистрации, где Петрик работал на руководящей должности, рассказали "Сегодня", что он мог покончить с собой, будучи эмоционально угнетенным из-за проблем психологического плана.

"Говорят, что из-за болезни покончил с собой, но достоверно этого пока не известно. Одно можем сказать, что ушел из жизни не из-за коронавируса. Что-то другое было", – рассказали нам его коллеги в РГА.

Что известно о Михаиле Петрике

Родился в 1954 году в Путильском районе. Работал лесничим в лесхозе и заместителем директора. Затем работал главным лесничим. Также он находился в должности заместителя главы Путильской РГА.

Напомним, под Львовом полицейский поймал за руку мужчину, который хотел прыгнуть с моста.

Кроме того, на Волыни многодетный отец покончил с собой. Он выпил яда для насекомых.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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