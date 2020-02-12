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На горнолыжном курорте Славское 14 человек попали в больницу: что произошло

12 февраля, 09:06

Среди госпитализированных – четверо детей

В селе Славское во Львовской области в отеле произошло массовое отравление – в больницу попали 14 человек, в том числе и четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших госпитализировали в Сколивскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление. И взрослые, и дети питались в гостинице "Рандеву".

"Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – отметили в ГСЧС.

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Напомним, не так давно в Черновицкой области в больницу попали 129 человек, которые отравились на свадебном банкете: у 20 человек диагностировали сальмонеллез.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Кроме того, ранее с диагнозом "пищевое отравление" в больницы поступили 13 детей, которые приехали отдыхать на Прикарпатье из Киева: по данным Госпотребслужбы, утром накануне дети позавтракали в кафе, пообедали в частной усадьбе, уже к вечеру им стало плохо.

Отметим, что отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты или блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

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