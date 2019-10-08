Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

Отравление на свадьбе в Черновицкой области: в больнице находятся 52 пострадавших

8 октября, 09:13

Среди госпитализированных – 12 детей

/ Фото: Pixabay

В Черновицкой области в больницах находятся 52 человека, которые отравились на свадебном банкете в ресторане "Оскар" в Путиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 50 госпитализированных.

"По состоянию на 7:00 8 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 52 человека (из них 12 детей)", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, на Буковине празднования свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска закончилось отравлением 79 людей. В частности, с 1 по 3 октября 63 человек с признаками пищевого отравления госпитализировали после свадебного банкета в ресторане "Оскар" в Путиле. А после празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в Красноильске в больницу госпитализировали 16 пострадавших.

В тренде
Падение Ан-12 под Львовом: самолет совсем немного не дотянул до взлетной полосы

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

свадьба отравление буковина госпитализирован черновицкая область пострадавшие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видеоУкраина
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибших
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибшихЗапад
Во Львове провели операцию по спасению котенка: видео
Во Львове провели операцию по спасению котенка: видеоЗапад
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделю
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Крушение самолета под Львовом: эксперт назвал возможную причину аварии
Крушение самолета под Львовом: эксперт назвал возможную причину аварииЗапад

Новости партнеров

Loading...