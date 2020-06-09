На границе с Польшей огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов (фото, видео)

Люди стоят в толпе без масок и не обращают внимания на дистанцию

Несмотря на то, что по всему миру бушует пандемия коронавируса, украинские заробитчане массово выезжают на работу в Польшу. Чтобы попасть за границу, люди выстаивают в очереди на пункте пропуска по девять часов.

Как сообщает "Радио Свобода", такая ситуация сложилась перед пунктом пропуска "Медика". Сервисная зона тут была полностью заполнена украинцами. В толпе мало того, что не соблюдали дистанцию, но и были замечены люди без масок.

На украинском-польской границе люди выстаивают по 7-9 часов. Всю ситуацию усугубляет и жаркая погода.

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"Я уже стою в очереди около 7 часов. А еще в помещение пункта пропуска мне 1 или 2 часа ждать. Немного стоял, чуть сидел. Еду в Кельце на сезонную работу в поле. У меня все написано в приглашении, где я буду работать. Я был в Польше на работе в карантин. Но первый раз так долго жду", – рассказал стоящий в очереди мужчина.

В Госпогранслужбе огромные очереди объясняют тем, что из-за карантина польская сторона ввела ограничительные меры и на оформление документов идет больше времени.

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"В последние дни становится больше людей, которые едут в Польшу. С украинской стороны очереди нет, потому что ограничений по выходу из территории Украины нет. С польской стороны есть определенные ограничения в связи с карантином, потому вносят данные о месте пребывания гражданина Украины в Польше, прохождения обсервации, осуществляются санитарные мероприятия, занимает определенное время. Поэтому людям приходится ожидать перед польским пунктом пропуска", - сообщила пресс-секретарь Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Маргарита Вершинина.

Напомним, из-за пандемии коронавируса без работы остались украинские сезонные работники. По разным оценкам, сотни тысяч украинцам, которые работали в других странах, пришлось вернуться на родину. Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в статье "На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу".

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