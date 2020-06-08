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Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз

8 июня, 20:39

Елена Вус Елена Вус

Врач-эпидемиолог отметила, что наблюдается положительная динамика

Борьба с коронавирусом COVID-19 далека от окончания, необходимо активизировать усилия для подавления пандемии.

О этом заявила в понедельник американский врач-эпидемиолог Мария Ван Керкхове в ходе брифинга ВОЗ.

"Это далеко от завершения. Я знаю, что многие из нас хотят, чтобы это закончилось. Я знаю, что наблюдается положительная динамика. Но она далеко не окончена", - заявила Ван Керкхове.

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Она также призвала страны сосредоточить свои усилия на борьбе с коронавирусом, подчеркнув, что нужно укрепить действия и систему, которая не предусмотрена во многих странах.

Ранее в ВОЗ озвучили, что влияет на смертность от коронавируса. По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, заявления о факторах, влияющих на увеличение или снижение уровня смертности в странах мира во время пандемии коронавируса, преждевременны.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата гидроксихлорохина, неэффективность которого ранее доказали ученые, в качестве средства лечения коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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