На границе с Польшей ввели новации для уменьшения очередей

Апробация технологических процедур проходит в двух пунктах пропуска

Фото: ГПС

На границе с Польшей ввели новации для уменьшения очередей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c80/4f4/5cac804f453ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c80/4f4/5cac804f453ac.jpg 2019-04-09T14:23:44+03:00 Запад Апробация технологических процедур проходит в двух пунктах пропуска

На границе с Польшей, в двух пунктах пропуска "Смильница" и "Грушив" ввели изменения в прохождении пограничного и таможенного контроля. Эксперимент продлится с апреля до начала июня.

Теперь, при выезде из Украины путешественники сначала проходят процедуру паспортного контроля. Пограничный наряд вносит информацию о людях и транспортных средствах в ведомственную базу, которая автоматически передается в базу данных сотрудников таможни. Так отпадает необходимость инспектору таможни еще раз вносить эту информацию. Кроме того, одновременно осуществляется пограничный и таможенный досмотр автомобиля. А это позволяет избежать дублирования функций и уменьшить время, необходимое для пересечения границы.

"Все делается для сокращения времени на прохождение погранично-таможенных формальностей при выезде за пределы Украины. В случае успешности этого эксперимента, он будет введен во всех пунктах пропуска. Эти изменения происходят в тесном сотрудничестве не только между подразделениями Госпогранслужбы и ДФС, а соответствующими службами польской стороны", – сообщают в ГПС.

Кроме того, такие технологические процедуры уже действуют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Республикой Беларусь, и в пункте пропуска "Паланка" на украинском-молдовской границе. Это дало положительный результат – прежде всего очередей на границе на этих направлениях стало значительно меньше.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей украинец устроил скандал пограничникам, заступаясь за россиянку.

Также мы писали, что пограничники задержали украинца, который пытался сбежать в РФ.

Также мы писали, что на границе со Словакией военнослужащие начали ужесточать контроль.

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