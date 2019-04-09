На границе с Польшей ввели новации для уменьшения очередей
Апробация технологических процедур проходит в двух пунктах пропуска
На границе с Польшей, в двух пунктах пропуска "Смильница" и "Грушив" ввели изменения в прохождении пограничного и таможенного контроля. Эксперимент продлится с апреля до начала июня.
Теперь, при выезде из Украины путешественники сначала проходят процедуру паспортного контроля. Пограничный наряд вносит информацию о людях и транспортных средствах в ведомственную базу, которая автоматически передается в базу данных сотрудников таможни. Так отпадает необходимость инспектору таможни еще раз вносить эту информацию. Кроме того, одновременно осуществляется пограничный и таможенный досмотр автомобиля. А это позволяет избежать дублирования функций и уменьшить время, необходимое для пересечения границы.
"Все делается для сокращения времени на прохождение погранично-таможенных формальностей при выезде за пределы Украины. В случае успешности этого эксперимента, он будет введен во всех пунктах пропуска. Эти изменения происходят в тесном сотрудничестве не только между подразделениями Госпогранслужбы и ДФС, а соответствующими службами польской стороны", – сообщают в ГПС.
Кроме того, такие технологические процедуры уже действуют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Республикой Беларусь, и в пункте пропуска "Паланка" на украинском-молдовской границе. Это дало положительный результат – прежде всего очередей на границе на этих направлениях стало значительно меньше.
Ранее сообщалось, что на границе с Польшей украинец устроил скандал пограничникам, заступаясь за россиянку.
Также мы писали, что пограничники задержали украинца, который пытался сбежать в РФ.
Также мы писали, что на границе со Словакией военнослужащие начали ужесточать контроль.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей ввели новации для уменьшения очередей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харьковской области возобновили работы по обустройству границы с Россией
Местность сложная – ров и дорогу надо прокладывать через реку
Украинские заробитчане за границей: как начать свой бизнес в Европе
Украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании