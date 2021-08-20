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На границе с Румынией нашли застреленным украинского пограничника

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
20 августа, 01:15
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Погибшему военнослужащему Госпогранслужбы было 24 года, он недавно проходил службу и замечаний к нему не было
Пограничника обнаружили с огнестрельным ранением челюсти / коллаж "Сегодня"
Пограничника обнаружили с огнестрельным ранением челюсти / коллаж "Сегодня"

Возле границе с Румынией в четверг, 20 августа, нашли мертвым украинского пограничника Черновицкого пограничного отряда. Тело с огнестрельным ранением нижней челюсти обнаружили недалеко от Селятино Вижницкого района.

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Об этом новостям "Сегодня" сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

"Утром пограничным нарядом было обнаружено бездыханное тело военнослужащего. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств смерти", – отметил Бровко.

Он добавил, что военнослужащий не так давно проходил службу и замечаний к несению службы не было.

Известно, что погибшему было 24 года и он родом из Одессы.

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Ранее неподалеку от границы Украины и России три человека напали на пограничный наряд, избили пограничников и отобрали их табельное оружие. Позже выяснилось, что по меньше мере двое из нападавших были сотрудниками Службы безопасности Украины.

Напомним, в мае нашли мертвым 32-летнего украинского пограничника, пропавшего ранее на озере Тудорово в Одесской области. Его искали с привлечением лодок, авиационной техники и водолазов.

Мы также сообщали, что в Ивано-Франковской области военный украинский истребитель перехватил самолета Ан-2 из Румынии и были задержаны четыре контрабандиста, которые пытались скрыться на автомобиле после посадки.

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