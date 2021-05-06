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Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничника

6 мая, 14:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ужасная трагедия произошла на озере Тудорово – пропавшего без вести пограничника нашли мертвым – что известно о погибшем

Пропавшего на озере Тудорово в Одесской области 32-летнего украинского пограничника сегодня, 6 мая, около 12 часов дня нашли мертвым. Его искали со вчерашнего дня спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции, местные жители и пограничники, с привлечением лодок, авиационной техники и водолазов.

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Как сообщили в Госпогранслжубе, майор Константин Коняев занимал должность заместителя начальника отдела пограничной службы Маяки по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. У него осталось два сына и жена-пограничник.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким офицера, который с честью выполнял задачи по охране государственной границы. Своими поступками он заслужил уважение подчиненных и сослуживцев. Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись", – сказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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Напомним, моторная лодка с пограничным нарядом перевернулась 5 мая во время патрулирования на озере Тудорово в Одесской области.

В лодке находились четверо пограничников, троим удалось добраться до суши, один из них фактически вытащил сослуживца на себе.

Новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Днепре моторная лодка столкнулась с парусной яхтой и скрылась с места происшествия.

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