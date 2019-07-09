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На границе с Румынией задержали контрабанду на сумму выше миллиона гривен

9 июля, 18:27

Контрабандисты бросили свой товар и бежали от бойцов ГПС

Фото: ГПС

Партию контрафактных сигарет стоимостью более одного миллиона гривен задержали сегодня утром в Путильском районе пограничники Черновицкого отряда.

Сигареты в Румынию пыталась переправить группа местных жителей, однако "табачный караван" остановили в 400 метрах от границы.

Увидев пограничников, контрабандисты бросили 9 пакетов с сигаретами и бросились бежать. Во время преследования группа реагирования обнаружила еще 11 пакетов с сигаретами, тщательно замаскированных и подготовленных к дальнейшей транспортировке.

"Вследствие действий сотрудников оперативных подразделений, группы реагирования отделения "Перкалаб" и мобильного подразделения "Черновцы" правонарушители лишились 60 ящиков подакцизного товара", – сообщают в ГПС.

По предварительной информации сумма оценки сигарет составляет 1,2 миллиона гривен. В настоящее время устанавливается круг причастных к противоправной деятельности. Изъятую продукцию передадут ГФС в Черновицкой области.

Напомним, недавно   житель Закарпатья пытался незаконно провезти брендовую одежду на 100 тысяч гривен из Турции в Украину. Вечерним рейсом из Стамбула 44-летний украинец прилетел во Львовский аэропорт имени короля Даниила. Чемоданов имел несколько, но заверил – это личные вещи, ничего ценного не везет. Для таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.


Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Тег сигареты, контрабанда, пограничник, Буковина Черновцы

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Сегодня

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