На Прикарпатье полиция обнаружила "тюрьму для наркоманов": кого там удерживали

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили "реабилитационные центры", в которых принудительно удерживали людей. За деньги, полученные от близких родственников, "больных" якобы лечили от алко- и наркозависимости. Об этом сообщили в пресс-службе МВС Украины.

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Незаконные "лечебницы" находились в частных домах. Управляющие "реабилитационными центрами" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения к медицинской сфере, отмечают в ведомстве.





В заведениях находилось около 40 человек, жители разных областей Украины. Они проживали в комнатах по несколько человек в условиях казармы. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением. Все документы, которые были у "пациентов", отобрали. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также контролировались.

"Полицейские провели по адресам домов обыски, во время которых изъяли учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", а также другие доказательства противоправной деятельности – расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги, компьютерную технику и тому подобное. Также в помещении центра были выявлены лица, которые на момент обыска проходили принудительное лечение", - говорится в сообщении.

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В организации "реабилитационных центров" правоохранители подозревают группу мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, выходцев из восточных областей, которые проживают на территории Ивано-Франковской области.



"В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Злоумышленникам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.



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