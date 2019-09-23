На Львовском форуме издателей презентовали книгу о шахтерах-супергероях

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На Львовском форуме издателей молодая писательница Татьяна Руменко представила детскую книгу о супергероях-шахтерах, посвятив ее своему отцу и мужу, которые являются горняками.

Захватывающую историю о нелегком труде она писала вместе с пятилетним сыном, а издать книгу "Мой супергеройский и крутой папочка" помог ДТЭК "Павлоградуголь". Накануне ее получили 300 детей работников шахты, для которых устроили захватывающую презентацию с развлечениями и пикником. Также книга будет передана в библиотеку.

"Эта книжка о том, что супергерои – не Халк, не Торн, не Железный человек, а наш любимый, родной папочка. Я ее писала, чтобы дети понимали, насколько тяжелый и героический труд шахтера. В книге говорится о том, каким образом добывается уголь, и как в нашем жилье появляется свет и тепло", – объяснила Татьяна Руменко.

"ДТЭК считает важным дать возможность людям реализовать себя. Ведь для этого людям много не нужно — немного ресурса. А инициативы у жителей западного Донбасса – хоть отбавляй. И такие направления как медицина, энергоэффективность, образование — это приоритетное направления для компании, потому что мы понимаем, что за этим будущее", – объяснил Андрей Чернецкий, исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК "Павлоградуголь".

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, где украинские горняки получают зарплату 25 тысяч гривен:

Также мы писали о том, что в Украине шахтерам с государственных шахт, которые оказались в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 млн грн. Об этом заявил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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