На популярном курорте туристы из Киева попали в больницу: что произошло

На популярном курорте Ивано-Франковской области, в пгт. Ворохта, шестеро туристов из Киева были госпитализированы в инфекционное отделение Яремчанской центральной городской больницы. Об этом сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

"22 января в инфекционное отделение Яремчанской центральной городской больницы были госпитализированы шесть человек с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, понос. Предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – рассказали в лабораторном центре.

Также известно, что заболевшие – студенты Киевского национального торгово-экономического университета. Они отдыхали в частном отеле "Гуцульская усадьба".

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Специалисты провели комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в частности, обследовали всех контактных лиц, сделали дезинфекцию.

Причины массового отправления устанавливаются. "В очаге инфекции продолжается эпидрасследование", – отметили в Ивано-Франковском лабораторном центре.

Как сообщал сайт "Сегодня", в селе Поправака Киевской области двое мужчин отравились суррогатным алкоголем, который купили у пенсионерки-кабатчицы: один из мужчин умер.

А в Одессе ранее в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пятеро детей.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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