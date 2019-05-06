На Прикарпатье автомобиль с иностранцами рухнул с обрыва: есть жертвы

Грузовик, перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош

Фото: ГСЧС

На Прикарпатье сегодня, около 11:00 грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош. Речь идет об обрыве высотой 30-40 метров. По информации полиции, трагедия произошла в районе села Быстрец, что в Верховинский районе.











"Установлено, что автомобиль, в котором находилось 24 человека (23 туриста и 1 водитель) по неизвестным причинам оказался в реке", – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке и направлялись к месту назначения.

По информации спасателей ГСЧС, туристы передвигались в автомобиле "ГАЗ-66".



Спасатели и полицейские помогают пострадавшим. Также в результате поисков обнаружены тела трех человек без признаков жизни: руководителя группы, и двух женщин. Поиски еще одного погибшего продолжаются.

Ранее в одном из сел Тлумацкого района, что на Прикарпатье, 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь по полевой дороге вдоль берега Днестра слетел в реку. В результате 45-летний пассажир, который находился на заднем сидении, погиб на месте. Водитель получил ушиб шейного отдела позвоночника и перелом левой ключицы.

Также мы писали, что Закарпатской области в лесу, между селами Турички и Липовец Перечинского, автомобиль ГАЗ-66 слетел с дороги и рухнул в горную речку.

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