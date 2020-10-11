На Прикарпатье автомобиль упал в обрыв: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел с дороги и упал в обрыв.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Как выяснили правоохранители, в городе Яремче водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв.
В тот момент в авто находились пять человек: водитель и четверо пассажиров. В результате падения погибли два пассажира – 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области.
В ГСЧС также рассказали, что два человека застряли между конструкциями авто. Спасатели доставали их с помощью гидравлического инструмента.
Троих пострадавших госпитализировали. Водитель получил черепно-мозговую травму и перелом лопатки, у одного пассажира предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и политравму, третий пострадавший получил перелом костей черепа и множественные травмы.
У водителя взяли кровь для проверки на состояние опьянения. Следователи уже начали уголовное производство.
Напомним, ранее в Ровенской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль, который стоял на обочине. В результате ДТП один человек погиб, еще троих госпитализировали.
Также мы сообщали, как под Николаевом в ДТП попали пять фур.
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