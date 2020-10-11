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На Прикарпатье автомобиль упал в обрыв: есть погибшие и пострадавшие (фото)

11 октября, 14:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Двух человек зажало в авто, их доставали спасатели

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел с дороги и упал в обрыв.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, в городе Яремче водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв.

фото:Галка

фото:Галка

В тот момент в авто находились пять человек: водитель и четверо пассажиров. В результате падения погибли два пассажира – 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области.

Фото:Галка

Фото:Галка

В ГСЧС также рассказали, что два человека застряли между конструкциями авто. Спасатели доставали их с помощью гидравлического инструмента.

Троих пострадавших госпитализировали. Водитель получил черепно-мозговую травму и перелом лопатки, у одного пассажира предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и политравму, третий пострадавший получил перелом костей черепа и множественные травмы.

/ Фото: ГСЧС

У водителя взяли кровь для проверки на состояние опьянения. Следователи уже начали уголовное производство.

Фото: Галка

Фото: Галка

Напомним, ранее в Ровенской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль, который стоял на обочине. В результате ДТП один человек погиб, еще троих госпитализировали.

Также мы сообщали, как под Николаевом в ДТП попали пять фур.

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ДТП погибшие обрыв Ивано-Франковская область
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