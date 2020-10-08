Под Николаевом в ДТП попали пяти фур: фото и видео

В Николаевской области произошло масштабное ДТП: столкнулись семь транспортных средств.

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Как сообщают "Новости-N", инцидент произошел на трассе "Одесса – Николаев" недалеко от поворота на Очаков.

По данным местного СМИ, участниками дорожно-транспортного происшествия стали пять фур и две легковушки. Пока причина аварии неизвестна.

Очевидцы ДТП публиковали фото и видео с места инцидента. На записи видно, что столкнувшиеся грузовики стоят "цепочкой" друг за другом.

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Напомним, ранее во Львовской области столкнулись три автомобиля, в результате пострадавшими оказались пять человек. Среди пятерых пострадавших было двое детей 2009 и 2013 года рождения. Их госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу.

Кроме того, ранее в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанский. На дороге столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

Видео: t.me/hyevuy_dnepr

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