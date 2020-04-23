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На Прикарпатье – более 640 больных COVID-19: где их больше всего (карта)

23 апреля, 14:42

Тина Наринецкая

Вирус в области уже унес жизни 43 людей

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 тут обнаружили у 644 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1654 человек. 1010 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 43 спасти не удалось – они скончались.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

В тренде
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  • Ивано-Франковск – 164
  • Калушский район – 97
  • Надворнянский район – 89
  • Тысменицкий район – 49
  • Рожнятивский район – 37
  • Галицкий район – 33
  • Тлумацкий район – 32
  • Долинский район – 24
  • Косовский район – 21
  • Коломийский район – 19
  • Богородчанский район – 19
  • Снятинский район – 16
  • Городенковский район – 13
  • Яремче – 12
  • Бурштин – 6
  • Верховинский район – 5
  • Рогатинский район – 5
  • Болехов – 3

Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 23 апреля зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский встретил самолет "Мрия", который доставил в Украину из Китая рекордный медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск карта Прикарпатье больные заражение Ивано-Франковская область

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