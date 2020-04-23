На Прикарпатье – более 640 больных COVID-19: где их больше всего (карта)

Вирус в области уже унес жизни 43 людей

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 тут обнаружили у 644 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1654 человек. 1010 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 43 спасти не удалось – они скончались.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

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Ивано-Франковск – 164

Калушский район – 97

Надворнянский район – 89

Тысменицкий район – 49

Рожнятивский район – 37

Галицкий район – 33

Тлумацкий район – 32

Долинский район – 24

Косовский район – 21

Коломийский район – 19

Богородчанский район – 19

Снятинский район – 16

Городенковский район – 13

Яремче – 12

Бурштин – 6

Верховинский район – 5

Рогатинский район – 5

Болехов – 3

Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 23 апреля зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский встретил самолет "Мрия", который доставил в Украину из Китая рекордный медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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