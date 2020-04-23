На Прикарпатье – более 640 больных COVID-19: где их больше всего (карта)

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 тут обнаружили у 644 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.
С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1654 человек. 1010 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 43 спасти не удалось – они скончались.
Итак, инфицированные были обнаружены:
- Ивано-Франковск – 164
- Калушский район – 97
- Надворнянский район – 89
- Тысменицкий район – 49
- Рожнятивский район – 37
- Галицкий район – 33
- Тлумацкий район – 32
- Долинский район – 24
- Косовский район – 21
- Коломийский район – 19
- Богородчанский район – 19
- Снятинский район – 16
- Городенковский район – 13
- Яремче – 12
- Бурштин – 6
- Верховинский район – 5
- Рогатинский район – 5
- Болехов – 3
Напомним, в Украине по состоянию на 9:30 23 апреля зафиксировано 7170 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 578 новых зараженных.
Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский встретил самолет "Мрия", который доставил в Украину из Китая рекордный медицинский груз для борьбы с коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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