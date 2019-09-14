На Прикарпатье легковушка столкнулась с грузовиком: два человека погибли

В результате ДТП погиб водитель и пассажир легковушки

/ Фото: Нацполиция

На Прикарпатье случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Ивано-Франковской области.

Инцидент случился сегодня 14 сентября, около 3:00 в селе Конюшки в Рогатинском районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2104 двигаясь автодорогой сообщения "Мукачево – Львов", не выбрал безопасную скорость движения, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, под управлением 21-летнего жителя Львовской области.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Киевской области за сутки двое пешеходов попали под машины . Дорожно-транспортные происшествия произошли в Обуховском и Богуславской районах. В одном ДТП погиб человек, во втором, к счастью, остался жив.

Кроме этого, мы писали, что на 72-м километре автодороги Киев – Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Chevrolet и Volkswagen, которые ехали навстречу друг другу. Одна из машин загорелась после столкновения.

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