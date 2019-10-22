На Прикарпатье любители "тихой охоты" собрали целый воз опят

В Коломийском районе Ивано-Франковской области любители "тихой охоты" собрали целый воз опят.

Фотографиями со своим "уловом" счастливые грибники поделились в социальных сетях. По их словам, случайно им удалось найти очень грибное место.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернобыльском заповеднике заметили гигантские грибы подберезовики.

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В заповеднике напомнили, что на территории, пострадавшей от последствий аварии на ЧАЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т. д.) и животноводства.

Также мы писали о том, что ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат, шли несколько суток.

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Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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