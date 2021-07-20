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На Прикарпатье мальчик проглотил опасную игрушку. Его прооперировали

20 июля 2021 11:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за магнитов у ребенка срослись две кишки, медикам пришлось доставать игрушки

Магниты в животе ребенка могли привести к печальному исходу. Коллаж "Сегодня"

Магниты в животе ребенка могли привести к печальному исходу. Коллаж "Сегодня"

В Ивано-Франковске пятилетний мальчик проглотил семь мелких магнитных шариков из игрушки. В результате у него срослись кишки, ребенка прооперировали.

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Об этом пишет "Галка".

Отмечается, что ребенок не жаловался на самочувствие. Он проглотил игрушки еще 17 дней назад, но за первых 10 дней магниты не двигались в кишечнике. Это стало показанием к оперативному вмешательству.

Уже во время операции хирурги заметили, что стенки тонкой кишки, где было четыре магнита, срослись со стенкой слепой кишки, где нашли три магнита. Медики удалили игрушки и закончили операцию на кишках. К счастью, обошлось без осложнений.

Напомним, ранее в Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитов, из-за чего едва не погиб.

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Кроме того, во Львове двухлетняя девочка проглотила популярную игрушку , которая пробила семь дыр в кишечнике.

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