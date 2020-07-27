На Прикарпатье мужчина взорвал гранату во время застолья: есть раненый

В Рожнятовском районе Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату РГД-5 во время застолья. В результате инцидента пострадал один человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен 51-летний мужчина с телесными повреждениями.

Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки в доме пострадавшего. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, в результате которого 39-летний злоумышленник вытащил из кармана предмет, похожий на гранату РГД-5, вынул предохранительную чеку и положил ее на стол. Мужчина отошел ко входной двери и с этого расстояния бросил гранату в сторону своего знакомого.

В результате взрыва пострадавший получил многочисленные повреждения: множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, головы и нижних конечностей. Также у мужчины возник травматический шок второй степени. Его госпитализировали в Перегинскую районную больницу.

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Полицейские изъяли фрагменты боеприпаса, а также другие вещественные доказательства. Их отправят на экспертизу.

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Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его задержали по месту жительства.

По факту взрыва открыли уголовные производства по двум статьям – "законченное покушение на умышленное убийство" и "незаконное хранение боеприпасов". Задержанному уже объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что в Киевской области бывший боец АТО подорвался на гранате после ссоры с женой.

Также сообщалось о взрыве гранаты в столичном общежитии, в результате которого погибли два человека.

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