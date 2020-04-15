На Прикарпатье от коронавируса умер глава села

Сегодня утром, 15 апреля, коронавирусная инфекция унесла еще одну жизнь на Прикарпатье. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
В больнице умер Тарас Федорив – председатель села Братковцы, Тисменецкого района.
"Это большая трагедия. Ему был всего 51 год. Большое соболезнования родным и близким умершего", – написал Марцинкив.
Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 15 апреля в Украине официально подтверждено 3764 случая заражения COVID-19. Из них в Ивано-Франковской области – 366.
Ранее в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице на коронавирусную инфекцию проверили пациентов с пневмониями. У многих лабораторные исследования подтвердили коронавирус.
А на Закарпатье врач скрыл диагноз женщины с коронавирусом. Теперь его могут притянуть к ответственности:
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