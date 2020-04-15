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В Ивано-Франковске на COVID-19 проверили больных с пневмониями: стали известны результаты

15 апреля, 09:57

Тина Наринецкая

Число пациентов с пневмониями в городе не уменьшается

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы на коронавирусную инфекцию проверили пациентов с пневмониями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Тарас Масляк.

"За минувшие сутки (ургентную смену больницы) поступило 28 пневмоний. Из них 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19. На данный момент в больнице находится 186 пациентов с пневмониями, из них 81 пациент с положительными результатами на COVID-19", – рассказал он.

Врач отметил, что ситуация в больнице все еще напряженная, так как количество пациентов с ОРВИ и пневмониями не уменьшается. Кроме того, в больницу пришли результаты анализов на ПЦР, подтверждение получили 34 пациента.

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Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области коронавирус подозревают у более чем 900 пациентов, которых доставили в больницы региона.

Также сообщалось, что на Прикарпатье от COVID-19 удалось вылечить 89-летнего мужчину. Сейчас он находится на лечении в центральной городской клинической больнице.

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Отметим, что пик эпидемии коронавируса в Украине врачи ожидают в преддверии Пасхи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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проверка пневмония Прикарпатье Украина Ивано-Франковская область коронавирус

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