В Ивано-Франковске на COVID-19 проверили больных с пневмониями: стали известны результаты

Число пациентов с пневмониями в городе не уменьшается

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы на коронавирусную инфекцию проверили пациентов с пневмониями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Тарас Масляк.

"За минувшие сутки (ургентную смену больницы) поступило 28 пневмоний. Из них 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19. На данный момент в больнице находится 186 пациентов с пневмониями, из них 81 пациент с положительными результатами на COVID-19", – рассказал он.

Врач отметил, что ситуация в больнице все еще напряженная, так как количество пациентов с ОРВИ и пневмониями не уменьшается. Кроме того, в больницу пришли результаты анализов на ПЦР, подтверждение получили 34 пациента.

Реклама

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области коронавирус подозревают у более чем 900 пациентов, которых доставили в больницы региона.

Также сообщалось, что на Прикарпатье от COVID-19 удалось вылечить 89-летнего мужчину. Сейчас он находится на лечении в центральной городской клинической больнице.

В тренде Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Отметим, что пик эпидемии коронавируса в Украине врачи ожидают в преддверии Пасхи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама