В Ивано-Франковске на COVID-19 проверили больных с пневмониями: стали известны результаты

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы на коронавирусную инфекцию проверили пациентов с пневмониями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Тарас Масляк.
"За минувшие сутки (ургентную смену больницы) поступило 28 пневмоний. Из них 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19. На данный момент в больнице находится 186 пациентов с пневмониями, из них 81 пациент с положительными результатами на COVID-19", – рассказал он.
Врач отметил, что ситуация в больнице все еще напряженная, так как количество пациентов с ОРВИ и пневмониями не уменьшается. Кроме того, в больницу пришли результаты анализов на ПЦР, подтверждение получили 34 пациента.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области коронавирус подозревают у более чем 900 пациентов, которых доставили в больницы региона.
Также сообщалось, что на Прикарпатье от COVID-19 удалось вылечить 89-летнего мужчину. Сейчас он находится на лечении в центральной городской клинической больнице.
Отметим, что пик эпидемии коронавируса в Украине врачи ожидают в преддверии Пасхи.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк