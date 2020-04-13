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На Прикарпатье от коронавируса вылечился 89-летний дедушка

13 апреля, 15:19

Татьяна Очеретяна

Сейчас мужчина находится дома

В Ивано-Франковской области, где ранее главврач спрогнозировал новую волну заражения, 12 человек вылечились от COVID-19. Самому старшему мужчине, который выздоровел, 89 лет. Об этом сообщили в облгосадминистрации, пишет Галка.

По словам директора департамента здравоохранения ОГА Ирины Кобельськой, сейчас пациент находится на лечении в центральной городской клинической больнице.

Кстати, ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине для больных COVID-19 назначают симптоматическое лечение, а для пациентов в тяжелой форме существует специальный клинический протокол.

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Напомним, на Прикарпатье на протяжении двух дней, 11 и 12 апреля, скончались семь мужчин с COVID-19. Из них четыре летальных исхода зафиксированы в Ивано-Франковске. Умершим было 78 и 54 года, а также двое 59-летних.

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Кроме того, "Сегодня" писали, что недавно в Виннице от коронавирусной инфекции излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию. До этого женщина перенесла и острый инфаркт. Сейчас ее уже выписали из больницы, женщина находится дома.

Смотрите также, как прошла Пасха в условиях карантина из-за коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Прикарпатье заражение пациент коронавирус

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