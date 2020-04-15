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На Прикарпатье сельский голова сам делает антисептики для своего села и окрестных

15 апреля, 17:24

Екатерина Степаненко

В мини-лабораторию превратили комнату для торжественных мероприятий

Вместо комнаты для торжественных событий – лаборатория по изготовлению антисептика. Жители прикарпатского села Котиковка обеспечивают себя и соседние села дезинфицирующими растворами. Сырье для их изготовления люди сносят отовсюду. А вот санитайзеры делает сам голова. Рецептом поделился с корреспондентом новостей "Сегодня".

"Сюда заходили молодые, здесь стоял наш регистратор, и она расписывала здесь молодоженов" – сельский голова проводит экскурсию по своей мини-лаборатории, в которую превратили комнату для торжественных событий.

Сырьем помогают люди:

"Очень много людей звонят, пишут в Facebook. Вот даже занесли в соседний магазин, написали: "Спирт для сельского головы".

А самим процессом заведует сельский землеустроитель. Правда, говорит Иван Вережак, сейчас не хватает не только ингредиентов, но даже дозаторов. С ними тоже помогают неравнодушные. За неделю в Котиковке изготовили более 20 литров антисептика. Его разливают в дозаторы. И крепят на улицах. А еще развозят по соседним селам. И показывают, как правильно ими пользоваться:

"Каждый человек, который к вам приходит, просто себе на руку брызнул – и тогда может с вами рассчитываться".

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Жители сельскому голове Котиковки очень признательны. А хорошему примеру обещают подражать.

Стоит отметить, что производство антисептиков "на местах" – давно не редкость. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Луцке волонтеры производят антисептик и раздают местным жителям и больницам. За несколько дней волонтеры раздали больше тысячи флаконов.

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село Ивано-Франковская область антисептик

Источник: Сегодня

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