В Луцке волонтеры производят антисептик и раздают местным жителям и больницам

В городе до сих пор дефицит дезинфицирующих средств. За несколько дней волонтеры раздали больше тысячи флаконов

Из-за дефицита антисептика в аптеках жители Луцка сами начали изготовлять дезинфицирующий раствор. Объединяются в союзы, ищут благотворителей и покупают необходимые ингредиенты. Антисептик не для продажи – его свободно могут получить как медучреждения, так и горожане.

В небольшой комнате кипит работа. Уже неделю жители Луцка Игорь, Сергей и Михаил изготавливают дезинфектор, которого сейчас не купишь в аптеке:

"Созвонился. Сели, переговорили с коллегами. Давайте попробуем? Давай!".

Друзья говорят, рецептура не своя: воспользовались памяткой Всемирной ассоциации здравоохранения.

"Это глицерин, это спирт, родниковая, дистиллированная или очищенная вода. И добавляем, чтобы женщинам было приятно, баночку эфирного масла. Хвойного или какое найдем", – говорит волонтер Игорь Алексеев.

Антисептик раздают бесплатно. Заказы принимают через соцсети.

"Буквально через три дня у нас телефоны разрывались. Соответственно, в личных сообщениях мы даем свои контакты, договариваемся с людьми, куда они могут подойти для того, чтобы получить", – рассказывает волонтер Михаил Бабенчук.

Для жителей города, которые устали искать такую жидкость по городу – это настоящее спасение.

"В аптеках их нет нигде. Сколько ищут люди – нет ничего. Ни масок, ничего. Так что это очень ответственное и хорошее дело", – говорят они.

За неделю волонтеры раздали более тысячи стограммовых флаконов. Ящиками доставляют их в местные клиники. В соцсетях призывали сплотиться и помогать. Потому что есть необходимость в закупке тары, ингредиентов и транспорте для доставки антисептика.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ. Это распределители воздуха, которые успешно используют в странах, где короновирусом заболели массово. Идеи волонтеры находят в интернете и адаптируют образцы под украинские больницы.

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