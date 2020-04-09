Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Луцке волонтеры производят антисептик и раздают местным жителям и больницам

9 апреля, 21:11

Екатерина Степаненко

В городе до сих пор дефицит дезинфицирующих средств. За несколько дней волонтеры раздали больше тысячи флаконов

Из-за дефицита антисептика в аптеках жители Луцка сами начали изготовлять дезинфицирующий раствор. Объединяются в союзы, ищут благотворителей и покупают необходимые ингредиенты. Антисептик не для продажи – его свободно могут получить как медучреждения, так и горожане.

В небольшой комнате кипит работа. Уже неделю жители Луцка Игорь, Сергей и Михаил изготавливают дезинфектор, которого сейчас не купишь в аптеке:

"Созвонился. Сели, переговорили с коллегами. Давайте попробуем? Давай!".

Друзья говорят, рецептура не своя: воспользовались памяткой Всемирной ассоциации здравоохранения.

"Это глицерин, это спирт, родниковая, дистиллированная или очищенная вода. И добавляем, чтобы женщинам было приятно, баночку эфирного масла. Хвойного или какое найдем", – говорит волонтер Игорь Алексеев.

Антисептик раздают бесплатно. Заказы принимают через соцсети.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

"Буквально через три дня у нас телефоны разрывались. Соответственно, в личных сообщениях мы даем свои контакты, договариваемся с людьми, куда они могут подойти для того, чтобы получить", – рассказывает волонтер Михаил Бабенчук.

Для жителей города, которые устали искать такую жидкость по городу – это настоящее спасение.

"В аптеках их нет нигде. Сколько ищут люди – нет ничего. Ни масок, ничего. Так что это очень ответственное и хорошее дело", – говорят они.

За неделю волонтеры раздали более тысячи стограммовых флаконов. Ящиками доставляют их в местные клиники. В соцсетях призывали сплотиться и помогать. Потому что есть необходимость в закупке тары, ингредиентов и транспорте для доставки антисептика.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ. Это распределители воздуха, которые успешно используют в странах, где короновирусом заболели массово. Идеи волонтеры находят в интернете и адаптируют образцы под украинские больницы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

волонтеры Луцк волонтер антисептик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад
"Накипело": мама 7-летней девочки с СOVID-19 сделала откровенное признаниеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...