На Прикарпатье умерли еще четыре человека с коронавирусом: что о них известно

В Ивано-Франковской области за сутки были подтверждены еще четыре смерти людей, инфицированных коронавирусом.
Все заболевшие находились в реанимации, троим диагноз COVID-19 поставили еще при жизни, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук.
Так, один летальный исход зафиксирован в Рожнятинском районе, еще два человека умерли в Центральной клинической больнице Ивано-Франковска в возрасте 73 и 71 год, и еще один – у жителя Тисменницкого района, которому было 58 лет.
Одна из умерших работала кочегаром в воинской части, которая дислоцируется в Делятине – женщина стала первой жертвой коронавируса в Вооруженных силах Украины.
Первые симптомы у нее проявились более двух недель назад, 20 марта и были очень похожи на обычную простуду, и женщина на протяжении недели лечилась дома.
Позже она вызвала врачей и ее в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу Надворной. Через несколько дней женщину перевели в реанимацию, и 6 апреля пациентка умерла.
Кроме того, умер 58-летний житель Тисменницкого района, пациент областной инфекционной больницы – житель Клузова. Сейчас в больнице остается его жена.
В целом, на Прикарпатье – 198 больных коронавирусом, из них 13 человек умерли.
Напомним, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально было подтверждено 1668 случаев заражениякоронавирусной инфекцией, 35 человек выздоровели и еще для 52 диагноз оказался смертельным.
За сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк