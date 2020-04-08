На Прикарпатье умерли еще четыре человека с коронавирусом: что о них известно

Двое умерших оказались женщинами, и еще двое - мужчины

В Ивано-Франковской области за сутки были подтверждены еще четыре смерти людей, инфицированных коронавирусом.

Все заболевшие находились в реанимации, троим диагноз COVID-19 поставили еще при жизни, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук.

Так, один летальный исход зафиксирован в Рожнятинском районе, еще два человека умерли в Центральной клинической больнице Ивано-Франковска в возрасте 73 и 71 год, и еще один – у жителя Тисменницкого района, которому было 58 лет.

Одна из умерших работала кочегаром в воинской части, которая дислоцируется в Делятине – женщина стала первой жертвой коронавируса в Вооруженных силах Украины.

Первые симптомы у нее проявились более двух недель назад, 20 марта и были очень похожи на обычную простуду, и женщина на протяжении недели лечилась дома.

Позже она вызвала врачей и ее в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу Надворной. Через несколько дней женщину перевели в реанимацию, и 6 апреля пациентка умерла.

Кроме того, умер 58-летний житель Тисменницкого района, пациент областной инфекционной больницы – житель Клузова. Сейчас в больнице остается его жена.

В целом, на Прикарпатье – 198 больных коронавирусом, из них 13 человек умерли.

Напомним, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально было подтверждено 1668 случаев заражениякоронавирусной инфекцией, 35 человек выздоровели и еще для 52 диагноз оказался смертельным.

За сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения.

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