На Прикарпатье в больницы поступили 59 человек с подозрением на коронавирус

Медик рассказал, что четверо пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести

В Ивано-Франковской области 59 человек обратились в больницы, и медики заподозрили у них наличие коронавируса.

Как сообщил на брифинге в областной государственной администрации заместитель начальника департамента здравоохранения Владимир Чемный, 23 человека получили негативные результаты проверок, еще у пяти инфицирование подтвердилось.

"В учреждениях здравоохранения Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирусное заболевание находятся 36 человек. Все они ожидают результаты вирусологической референс-лаборатории", - рассказал он.

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Также врач добавил, что всего с подозрением на инфекцию поступили 59 человек. Медик сообщил о лечении пациентов, у которых коронавирус был подтвержден.

"Было пять пациентов с позитивным диагнозом. Один пациент умер. Четверо находятся в областной клинической инфекционной больнице, их состояние – средней тяжести. Они не находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, лечение продолжается", - заявил Чемный.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год.

"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – сказал он.

Также сообщалось, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус.

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