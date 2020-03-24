Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

На Прикарпатье в больницы поступили 59 человек с подозрением на коронавирус

24 марта, 17:23

Руслан Ровик

Медик рассказал, что четверо пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести

В Ивано-Франковской области 59 человек обратились в больницы, и медики заподозрили у них наличие коронавируса.

Как сообщил на брифинге в областной государственной администрации заместитель начальника департамента здравоохранения Владимир Чемный, 23 человека получили негативные результаты проверок, еще у пяти инфицирование подтвердилось.

"В учреждениях здравоохранения Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирусное заболевание находятся 36 человек. Все они ожидают результаты вирусологической референс-лаборатории", - рассказал он.

Реклама

Также врач добавил, что всего с подозрением на инфекцию поступили 59 человек. Медик сообщил о лечении пациентов, у которых коронавирус был подтвержден.

"Было пять пациентов с позитивным диагнозом. Один пациент умер. Четверо находятся в областной клинической инфекционной больнице, их состояние – средней тяжести. Они не находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, лечение продолжается", - заявил Чемный.

В тренде
На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: в рядах ВСУ потери

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год.

"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – сказал он.

Также сообщалось, что 23 марта в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ивано-Франковск Прикарпатье инфекция пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 24 мартаУкраина
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...