"Готовимся к долгой дистанции": мэр Ивано-Франковска дал прогноз по коронавирусу

В областной инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находятся более 40 пациентов

На борьбу с коронавирусной инфекцией может понадобиться год. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, сообщает издание "Курс".

"Готовимся на длинную дистанцию. Полгода, год. Медицина должна быть готова, сокращать все другие программы, покупать ИВЛ. Надо следить за тем, как разворачивается ситуация. Каждое заведение должно иметь чем и три раза в день мерить температуру своим работникам", – обратился градоначальник к медикам и руководителям служб исполкома.

Реклама

Он отметил, что на данный момент в областной инфекционной больнице находятся 42 пациента с подозрением на COVID-19. Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

В тренде На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: в рядах ВСУ потери

Напомним, вчера, 23 марта, в Ивано-Франковске умерла пожилая женщина, у которой подозревают инфицирование коронавирусом. Умершей было 65 лет, она жила в пригороде областного центра.

Кроме того, в Ивано-Франковске впервые зафиксировали заражение коронавирусом среди медицинских работников. Инфекцию обнаружили у двух медсестер. Женщин лечат там, где они работали, они находятся в изолированных боксах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама