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На Прикарпатье вспыхнул масштабный пожар на предприятии (фото)

2 сентября, 11:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пламя уже охватило около 2500 «квадратов» свинокомплекса

В Ивано-Франковской области на территории свинокомплекса в селе Тустань Галицкого района произошел крупный пожар. На место уже примчались спасатели.

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В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что о пожаре на предприятии им сообщили сегодня, 2 сентября, в 9:11. Когда туда прибыли пожарные, огонь уже охватил четыре секции здания свинокомплекса. В них сейчас находятся около 28-30 тысяч свиней разного возраста. Площадь пожара уже составляет около 2500 "квадратов".

Сейчас над тушением огня работают 52 спасателей и 17 единиц техники.

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Напомним, не так давно в селе Безруки Харьковской области произошел пожар на территории предприятия по производству резиновых изделий. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь – на момент прибытия спасателей пламя распространилось на площадь 1000 "квадратов".

Видео: Telegram-канал/Харьков тут
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Также мы писали, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек. Еще более тысячи человек удалось спасти.

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фото Прикарпатье Ивано-Франковская область пожар ГСЧС
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