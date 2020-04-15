Возле больницы во Львове прогремел взрыв: есть погибший

Возле одной из больниц во Львове прогремел взрыв. В результате взрыва неустановленного предмета, по предварительной информации, погиб человек.

"По оперативным данным, на ул. Котляревского, неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), произошел взрыв. Выявлено изуродованное тело мужчины, примерно 40 лет", – сообщает "Горячая линия города Львова".

По словам очевидцев, на месте ЧП работают взрывотехники и правоохранители. Смерть констатировали на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на столичной Троещине произошел пожар в жилом доме с последующим мощным взрывом. Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, пожар произошел в Деснянском районе на проспекте Маяковского, 44/10. К счастью, обошлось без жертв.

А в Днепре восьмилетний Ваня едва не погиб от взрыва снаряда в собственном дворе. Наткнулся на ржавую железяку, взял рассмотреть, как вдруг она взорвалась в руках. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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