На трассе Киев – Чоп пьяный водитель устроил "огненное" ДТП

Сегодня, 12:28

Машина столкнулась с попутным автомобилем, слетела с дороги и загорелась   


На месте аварии. Фото: Нацполция

На месте аварии. Фото: Нацполция

На месте аварии. Фото: Нацполция

В Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Авария произошла  четвертого марта, около восьми вечера, в селе Великая Омеляна. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.

"25-летний житель поселка Квасилов, двигаясь за рулем Ford Fiesta в направлении Киева, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia Sorento, под управлением 53-летнего киевлянина", – сообщает ровенская полиция.

Пострадавшего водителя Ford Fiesta госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Из машины он успел выбраться еще до возгорания. Пассажирка Kia Sorento, 34-летняя жительница Киева, получила незначительные ушибы.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель Ford Fiesta находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, полиция  дважды останавливала этого водителя  нетрезвым  за рулем автомобиля.

Ранее на трассе Доманово – Ковель -  Тереблече Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

А на автодороге Киев – Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км трассы в Коростышевском районе Житомирской области. В аварии погиб один из водителей.

Также в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.

 
авария, пьяный, ровно, столкновение

Вы сейчас просматриваете новость "На трассе Киев – Чоп пьяный водитель устроил "огненное" ДТП". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с автобусом

2 Марта, 11:41

Водитель и два пассажира маршрутного такси получили травмы

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Под Запорожьем маршрутка с пассажирами слетела с дороги

1 Марта, 13:59

Авария произошла из-за сильного снегопада
Загрузка...

Запад

Лошадь спасла от смерти в снегу своего пьяного хозяина

26 Февраля, 22:33

Беспокойную лошадь патрульные заметили посреди трассы поздним вечером

Другие страны

Фото: twitter.com/WoodfordCHNL

После массового ДТП в Канаде 40 человек попали в больницу

26 Февраля, 15:33

Причиной аварии могла стать плохая видимость на дорогах и сильные снегопады
Загрузка...