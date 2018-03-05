На трассе Киев – Чоп пьяный водитель устроил "огненное" ДТП

Машина столкнулась с попутным автомобилем, слетела с дороги и загорелась

В Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, автомобиль Ford Fiesta слетел с дороги и загорелся. Авария произошла четвертого марта, около восьми вечера, в селе Великая Омеляна. Нетрезвого водителя из сгоревшей легковушки госпитализировали в больницу.

"25-летний житель поселка Квасилов, двигаясь за рулем Ford Fiesta в направлении Киева, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с попутным автомобилем Kia Sorento, под управлением 53-летнего киевлянина", – сообщает ровенская полиция.

Пострадавшего водителя Ford Fiesta госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Из машины он успел выбраться еще до возгорания. Пассажирка Kia Sorento, 34-летняя жительница Киева, получила незначительные ушибы.

По результатам медицинского освидетельствования, водитель Ford Fiesta находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, полиция дважды останавливала этого водителя нетрезвым за рулем автомобиля.

Ранее на трассе Доманово – Ковель - Тереблече Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком DAF. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

А на автодороге Киев – Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км трассы в Коростышевском районе Житомирской области. В аварии погиб один из водителей.

Также в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.