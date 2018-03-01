Под Запорожьем маршрутка с пассажирами слетела с дороги

Под Запорожьем в ночь на 1 марта маршрутка с пассажирами слетела в кювет из-за снега на дороге.

Как сообщили в патрульной полиции города, инцидент произошел у села Петропавловка.

Заявление о происшествии поступило на стационарный пост на автодороге Борисполь – Днепропетровск – Запорожье.

На месте происшествия инспекторы обнаружили застрявшее на обочине авто и выяснили, что водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Водитель другой маршрутки, проезжавшей по той же дороге, предложил всем пассажирам, которые ждали помощи, погреться внутри своего автомобиля.

На место прибыли спасатели, которые вытащили и маршрутку, и она продолжила движение в Запорожье.

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