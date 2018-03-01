Под Запорожьем маршрутка с пассажирами слетела с дороги

Сегодня, 13:59

Авария произошла из-за сильного снегопада

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

Под Запорожьем в ночь на 1 марта маршрутка с пассажирами слетела в кювет из-за снега на дороге.

Как сообщили в патрульной полиции города, инцидент произошел у села Петропавловка.

Заявление о происшествии поступило на стационарный пост на автодороге Борисполь – Днепропетровск – Запорожье.

На месте происшествия инспекторы обнаружили застрявшее на обочине авто и выяснили, что водитель маршрутки не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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Водитель другой маршрутки, проезжавшей по той же дороге, предложил всем пассажирам, которые ждали помощи, погреться внутри своего автомобиля.

На место прибыли спасатели, которые вытащили и маршрутку, и она продолжила движение в Запорожье.

Также мы писали, что в последние дни зимы Харьковскую область накрыла непогода — вслед за сильными морозами пришли снегопад и метель. В ночь с 27 на 28 февраля осадки затруднили передвижение на автомагистралях, а сильный ветер обесточил больше десятка населенных пунктов. Сегодня с самого утра коммунальные службы ликвидировали последствия ухудшения погоды.

С самого утра крупногабаритному транспорту временно запретили въезжать в Одессу, а на улицы города вышли 110 машин для уборки снега и 2500 коммунальщиков. Колонны грейдеров сопровождали сотрудники полиции, что выглядело весьма эпично.
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Источник:

"Сегодня"

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