Лошадь спасла от смерти в снегу своего пьяного хозяина

Невероятная история случилась на Прикарпатье. Пьяный местный житель уснул прямо в снегу, и пролежал почти час, пока его не обнаружили патрульные.

Беспокойную лошадь патрульные заметили посреди трассы поздним вечером. Уходить с дороги лошадь не хотела. И только оглядевшись по сторонам, полицейские поняли почему. В нескольких метрах в снегу лежал ее хозяин.

Но подняться владелец лошади не мог. Был настолько пьян, что не держался на ногах.

Если бы не лошадь, Иван замерз бы насмерть, уверены полицейские. В снегу пролежал около часа. А на улице – почти минус восемь.

Ее зовут Мышка. Снимать свою спасительницу Иван разрешает. А вот рассказывать о случившемся не хочет. Уверяет, толком ничего не помнит.

Мышка у Ивана уже несколько лет. Верная помощница по хозяйству. За то, что не оставила замерзать, Иван теперь закармливает Мышку вкусностями: овсом и яблоками с сахаром – на десерт.

Отметим, в ближайшие несколько дней метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий на всей территории Украины.

Холодней всего будет этой ночью на севере страны, где столбик термометра опустится до -25 градусов. Жители Приазовья должны приготовиться к мощному ветру – до 27 метров в секунду, что повлечет сильные метели и снежные заносы. В общем, сильные снегопады ожидаются по всей Украине.