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На трассе "Киев – Чоп" столкнулись автопоезд, легковушка и микроавтобус: фото

23 февраля, 11:38

В результате ДТП автопоезд перевернулся

Во Львовской области произошло тройное ДТП: столкнулись "жигуль", автопоезд и микроавтобус. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 22 февраля около 20:00 в одном из сел Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 21-летний житель района и автопоезд Iveco под управлением 41-летнего жителя Ровенской области. В результате столкновения автопоезд перевернулся и столкнулся с микроавтобусом Peugeot Expert.

В ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир "Жигулей", а также водитель автопоезда. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, стали известны подробности гибели четверых парней, которые попали в аварию в селе Коты Львовской области. Ребята возвращались со свадьбы и заехали на дискотеку, а по дороге оттуда домой водитель не удержал машину на дороге, и она рухнула в небольшой водоем. Как сообщили журналисты "Сегодня", несмотря на то что глубина пруда – около метра, никто из четырех человек, которые были в салоне, на сушу не выбрался.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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ДТП Львовская область пострадавшие

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