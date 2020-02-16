Во Львовской области утонул автомобиль с четырьмя парнями: все погибли

Во Львовской области в водоеме обнаружили автомобиль с трупами четырех человек. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"16 января в 8:00 в селе Коты Яворивского района Львовской области обнаружили в водоеме автомобиль Audi 80, а в автомобиле обнаружены тела четырех человек. Погибшие парни – жители села Коты и села Песоцкий 1995, 1996, 1999 и в 2000 года рождения", – отмечает он.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, устанавливаются все подробности.

Напомним, в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. В результате падения автомобиля в воду погибла девушка и пострадал мужчина. На место ЧП выехали спасатели. По прибытии было установлено, что, ориентировочно, во время следования по узкому мостику через стоковый канал легковой автомобиль Renault MEGANE упал в воду.

Кроме того, ранее в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош. 47-летний водитель автомобиля "ГАЗ-66" не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

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