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На трассе Луцк – Ровно акция протеста остановила сотни автомобилей

10 января, 15:01

Местные жители выступили против строительства завода

/ Фото: Нацполиция

На автодороге "Устилуг – Луцк – Ровно" в Ровенской области из-за акции протеста остановилось движение – на трассе стояли сотни машин.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мирная акция проходила в селе Обаров, где местные жители выступили против строительства завода в селе Городок.

"Почти 150 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. В результате переговоров полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспортные средства", – говорится в сообщении.

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Также копы напомнили протестующим о недопустимости правонарушений и об уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. Патрульные обеспечивали безопасность, и регулировали дорожное движение.

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Фото: www.radiosvoboda.org

Кроме того, была предусмотрена возможность объезда заблокированного участка дороги через село Карпиловка.

"В связи с проведением акции, вызвавшей неудобства для водителей во время движения, и от которых поступают соответствующие жалобы, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Позже в полиции заявили, что спустя полтора часа после начала акции движение в обоих направлениях было разблокировано.

Напомним, ранее в Одесской области жители Беляевского района устроили акцию против ужасающего состояния трассы, которая соединяет населенные пункты их региона. В выбоины дороги протестующие посадили цветы, а на остатках асфальта написали послание чиновникам: "тут проезда нет", "отремонтируйте дорогу".

Кроме того, мы писали о конфликте вокруг скандальной застройки в Киеве. Горожане, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

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дороги протест акция протеста Луцк Ровно

Источник: Сегодня

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