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В Одесской области люди устроили "цветочную" акцию против разбитой дороги

8 ноября, 11:56

Местные жители посадили цветы в выбоинах на дороге

В Одесской области жители Беляевского района устроили акцию против ужасающего состояния трассы, которая соединяет населенные пункты их региона.

В выбоины дороги протестующие посадили цветы, а на остатках асфальта написали послание чиновникам: "тут проезда нет", "отремонтируйте дорогу".

Напомним, ранее в Днепре нетерпеливый водитель "Лады" пытался прорваться сквозь цепь людей, перекрывших дорогу в знак протеста против повышения тарифов на отопление. Водитель зацепил пенсионера и несколько метров протянул его на капоте своего автомобиля.

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Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных зданий на улице Амосова, в Соломенском районе, и срубить старые деревья на склонах.

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А ранее на проспекте Науки митинговали жители ЖК "Панорамный городок" и "Демиевский квартал", дома которых так и не ввели в эксплуатацию. Тогда они точно так же перекрывали дорогу.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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дороги протест митинг одесская область

Источник: Сегодня

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