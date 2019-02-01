На улицах Ровно появился лыжник-экстремал
Мужчина привязал себя к машине и ездил на лыжах по улицам города
В Ровно экстремал привязал себя к машине и ездил на лыжах по центральным улицам города. Полиция разыскивала мужчину, однако он сам явился к копам и объяснил свой поступок, узнав о том, что ему грозит за опасные развлечения.
Запись с необычной забавой было опубликовано в соцсетях и бьет рекорды просмотров – одни этот поступок осуждают, а другие восхищаются им.
"Были такие, кто сигналили, смеялись, кто-то забавлялся. Такие были, что не матерились", – вспомнил автор видео реакцию тех, кто увидел его на дороге.
Многие комментаторы в соцсетях гневно спрашивали, почему лихача не наказала полиция. Копы начали разыскивать экстремала, а тот сам пришел к ним с повинной и объяснил, что устроил лыжню в центре города ради съемки видео.
"Это видео создавалось в развлекательных целях. Чтобы развлечь ровенчан, зрителей. Я понимал, что я делал. Абсолютно понимал последствия", – заверил лыжник Роман Козачук.
Полиейские наказали его административным протоколом за нарушение пешеходами правил дорожного движения, после этого копы должны вручить еще один админпротокол – водителю, который тянул лыжника.
"Мы в процессе поиска водителя, надеемся на правосознательность, что придет к нам. И на него будут составлены админпротоколы", – заявила Оксана Юрченко, спикер управления патрульной полиции в Ровенской области.
Наказание для любителей экстремального видео должен назначить суд, максимум – это общественные работы.
Напомним, ранее мы писали о лавине, сошедшей в горах Пирин в районе болгарского горнолыжного курорта Банско, жертвами которой стали два сноубордиста-экстремала – парень и девушка.
Кроме того, из-за лавины в районе австрийской деревни Лех погибли три туриста, которые занимались экстремальным горнолыжным отдыхом. Тела трех граждан Германии 57, 36 и 32 лет были обнаружены под снежными завалами 12 января.
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