Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На улицах Ровно появился лыжник-экстремал

Сегодня, 18:54

Мужчина привязал себя к машине и ездил на лыжах по улицам города

На улицах Ровно появился лыжник-экстремал
На улицах Ровно появился лыжник-экстремал. Фото: Сегодня
На улицах Ровно появился лыжник-экстремал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/469/df8/5c5469df8131f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/469/df8/5c5469df8131f.png Запад Мужчина привязал себя к машине и ездил на лыжах по улицам города

В Ровно экстремал привязал себя к машине и ездил на лыжах по центральным улицам города. Полиция разыскивала мужчину, однако он сам явился к копам и объяснил свой поступок, узнав о том, что ему грозит за опасные развлечения.

Запись с необычной забавой было опубликовано в соцсетях и бьет рекорды просмотров – одни этот поступок осуждают, а другие восхищаются им.

"Были такие, кто сигналили, смеялись, кто-то забавлялся. Такие были, что не матерились", – вспомнил автор видео реакцию тех, кто увидел его на дороге.

Многие комментаторы в соцсетях гневно спрашивали, почему лихача не наказала полиция. Копы начали разыскивать экстремала, а тот сам пришел к ним с повинной и объяснил, что устроил лыжню в центре города ради съемки видео.

"Это видео создавалось в развлекательных целях. Чтобы развлечь ровенчан, зрителей. Я понимал, что я делал. Абсолютно понимал последствия", – заверил лыжник Роман Козачук.

Полиейские наказали его административным протоколом за нарушение пешеходами правил дорожного движения, после этого копы должны вручить еще один админпротокол – водителю, который тянул лыжника.

"Мы в процессе поиска водителя, надеемся на правосознательность, что придет к нам. И на него будут составлены админпротоколы", – заявила Оксана Юрченко, спикер управления патрульной полиции в Ровенской области.

Наказание для любителей экстремального видео должен назначить суд, максимум – это общественные работы.

Напомним, ранее мы писали о лавине, сошедшей в горах Пирин в районе болгарского горнолыжного курорта Банско, жертвами которой стали два сноубордиста-экстремала – парень и девушка. 

Кроме того, из-за лавины в районе австрийской деревни Лех погибли три туриста, которые занимались экстремальным горнолыжным отдыхом. Тела трех граждан Германии 57, 36 и 32 лет были обнаружены под снежными завалами 12 января.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экстремал, ровно, лыжник

Вы сейчас просматриваете новость " На улицах Ровно появился лыжник-экстремал". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно женщина натравила мастифа на полицейских

27 января, 00:40

Теперь собачница находится под домашним арестом

В Ровно хулиган выпрыгнул на крышу автомобиля патрульных

21 января, 13:36

Юноша пробежался по служебной машине и выложил видео своего «подвига» в Интернет

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов