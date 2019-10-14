На Волыни третий день разыскивают начальника департамента мэрии Луцка

Чиновник с друзьями отправился на рыбалку и до сих пор не вернулся

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Волынской области, начиная с 12 октября, идут розыски директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета, который отправился на рыбалку со своими друзьями и до сих пор не вернулся.

Как сообщил начальник Любешовского районного управления ГСЧС Виталий Деркач, чиновник рыбачил с лодки на озере Любязь и сейчас его ищут с 15 различных плавсредств, принадлежащих спасателям и местным жителям, Национальному природному парку "Припять-Стоход".

Поиски ведут девять водолазов и восемь сотрудников Государственной пожарно-спасательной части, также продолжается и обследование береговой линии. Кроме оперативных служб, к поиску присоединились многочисленные волонтеры и друзья чиновника.

По словам Деркача, поиски пропавшего чиновника затруднены из-за значительной площади водоема, который составляет более пяти квадратных километра.

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"Моторная лодка "Казанка", с которой рыбачили четверо друзей, перевернулся в 300 метрах от берега, приблизительная глубина в том месте – три-три с половиной метра. Мужчин, которые оказались в воде, заметили местные рыбаки и вызвали скорую. В 16:00 информация о несчастном случае поступила от медиков в полицию. По словам потерпевших, директор департамента молодежи, семьи и спорта Луцксовета решил плыть к берегу за помощью. Перед этим он попросил друзей помочь ему снять верхнюю одежду", – рассказал он.

Деркач добавил, что всех мужчин, которых достали из воды, госпитализировали, а медики диагностировали у них разные степени переохлаждения.

Как сообщал на своей странице в Facebook пресс-секретарь управления ГСЧС Украины в Волынской области Владимир Нестеров, по состоянию на вечер 13 октября водолазы-спасатели обследовали около 20 тысяч квадратных метров дна во время непосредственных погружений на озере Любязь.

"Также почти 6 гектаров дна водоема обследовали методом тралирования (с помощью специальных тросов и спасательных лодок). Поиски осложняются сильным заилением дна, видимость в воде озера составляет не более одного метра", – подчеркнул он.

Отметим, что длина озера Любязь составляет 3,8 км, ширина – 2,5 км, средняя глубина – 2,1 м, а наибольшая глубина – 3,8 метров.

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