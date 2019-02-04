На Волыни иностранец предлагал сотруднику СБУ взятку в 26 тысяч евро: опубликованы фото
Сотруднику СБУ предлагали 26 тысяч евро за возвращение изъятой контрабанды
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины разоблачили в Волынской области контрабандиста, который предложил взятку сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, чтобы вернуть партию сигарет. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
"Оперативники СБ Украины установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты с территории нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы 26 тысяч евро", – говорится в сообщении.
За эти деньги иностранец хотел вернуть конфискованные на таможне 160 коробов сигарет стоимостью почти два миллиона гривен.
Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерного предложения сообщил о нем руководству. В рамках открытого уголовного производства злоумышленника задержали на попытке передать взятку.
В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о взятке.
Напомним, ранее на границе Украины с Евросоюзом изъяли контрабандную партию сигарет на сумму свыше 160 тыс. грн. Также мы писали о том, сколько зарабатывают контрабандисты на нелегальном перемещении сигарет через границу.
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