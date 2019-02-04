В Кировоградской области районный чиновник попался на взятке в 55 тысяч гривен
Чиновник районной госадминистрации вымогал деньги с предпринимателя
Чиновника одной из районных государственных администраций Кировоградской области уличили в получении взятки в размере 55 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в своем Facebook.
"При процессуальном руководстве Новоукраинской местной прокуратуры при получении неправомерной выгоды уличен начальник отдела градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства одного из районов области", - говорится в сообщении.
Также Лысенко добавил, что в ходе досудебного следствия было установлено – "денежные средства в сумме 55 тысяч гривен чиновник требовал от частного предпринимателя за содействие в оформлении разрешительных документов, необходимых для получения в аренду земельного участка под размещение МАФа".
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении, также в суд будут направлены ходатайства об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
Напомним, ранее в Черкасской области командир воинской части задержан за крупную взятку. Также мы писали о том, что львовский чиновник требовал 65 тысяч долларов от ветерана АТО.
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