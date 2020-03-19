На Волыни из больницы пытались сбежать пять человек с подозрением на коронавирус

В Волынской области пять человек, у которых подозревают заражение коронавирусом, попытались сбежать из больницы в Любешове, куда их госпитализировали.
Об этом заявил глава районной государственной администрации Сергей Фесик, сообщает 12 канал.
"Все они – жители Закарпатской области, возвращались с заработков в России. У одного из них была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу и забрали мужчин в больницу", – рассказал чиновник.
Как стало известно, 18 марта на пограничном пункте пропуска "Дольск" у одного из мужчин была повышена температура. Его вместе с четырьмя попутчиками доставили в инфекционное отделение районной больницы.
Глава РГА добавил, что заробитчане категорически отказывались от госпитализации и писали отказы. Убедить их удалось только работникам полиции – они объяснили последствия и ответственность, которую влечет за собой отказ в подобном случае.
"Состояние их здоровья удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы они не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокировали их машину, и на всякий случай – полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов", – объяснил Фесик.
Ранее в Житомире у местного жителя, который вернулся из Австрии, обнаружили коронавирус. Этот случай стал первым в городе. Состояние больного удовлетворительное.
Напомним, ранее в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк