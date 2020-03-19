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На Волыни из больницы пытались сбежать пять человек с подозрением на коронавирус

19 марта, 17:21

Руслан Ровик

Мужчин госпитализировали по возвращении с заработков в России

В Волынской области пять человек, у которых подозревают заражение коронавирусом, попытались сбежать из больницы в Любешове, куда их госпитализировали.

Об этом заявил глава районной государственной администрации Сергей Фесик, сообщает 12 канал.

"Все они – жители Закарпатской области, возвращались с заработков в России. У одного из них была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу и забрали мужчин в больницу", – рассказал чиновник.

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Как стало известно, 18 марта на пограничном пункте пропуска "Дольск" у одного из мужчин была повышена температура. Его вместе с четырьмя попутчиками доставили в инфекционное отделение районной больницы.

Глава РГА добавил, что заробитчане категорически отказывались от госпитализации и писали отказы. Убедить их удалось только работникам полиции – они объяснили последствия и ответственность, которую влечет за собой отказ в подобном случае.

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"Состояние их здоровья удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы они не сбежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокировали их машину, и на всякий случай – полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов", – объяснил Фесик.

Ранее в Житомире у местного жителя, который вернулся из Австрии, обнаружили коронавирус. Этот случай стал первым в городе. Состояние больного удовлетворительное.

Видео: Сергей Сухомлин, Facebook

Напомним, ранее в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Россия Закарпатье побег Волынь заработки коронавирус волынская область

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