На Волыни изготовляли поддельные антисептики: изъяли почти тонну "товара" (фото)

На выезде из города правоохранители задержали грузовик с фальсификатом

Украинские правоохранители разоблачили и пресекли изготовление контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах в Волынской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, дельцы производили подделку лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда.

"Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций", – говорится в сообщении.

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В рамках операции копы задержали на выезде из Луцка грузовик с фальсификатом на сумму более 2 млн грн, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции.

Во время обысков по месту производства обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов.

Работники СБУ начали уголовное производство.

Напомним, в Италии задержали гражданку Украины, которая незаконно торговала медицинскими масками, несмотря на запрет выходить на улицы.

Кроме того, пограничники пресекли попытки контрабанды востребованного в Украине товара – медицинских масок. Около 130 000 масок не позволили вывезти за границу.

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