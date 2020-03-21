На Волыни изготовляли поддельные антисептики: изъяли почти тонну "товара" (фото)

Украинские правоохранители разоблачили и пресекли изготовление контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах в Волынской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По версии следствия, дельцы производили подделку лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда.
"Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций", – говорится в сообщении.
В рамках операции копы задержали на выезде из Луцка грузовик с фальсификатом на сумму более 2 млн грн, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции.
Во время обысков по месту производства обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов.
Работники СБУ начали уголовное производство.
Напомним, в Италии задержали гражданку Украины, которая незаконно торговала медицинскими масками, несмотря на запрет выходить на улицы.
Кроме того, пограничники пресекли попытки контрабанды востребованного в Украине товара – медицинских масок. Около 130 000 масок не позволили вывезти за границу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк