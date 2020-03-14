Пограничники задержали две партии контрабандных респираторов

В субботу, 14 марта, на границе с Польшей пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны.

По информации пресс-службы ГПСУ, мужчина на автомобиле Renault направлялся из Украины в одну из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR".

С целью противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу, в связи с распространением коронавируса на территории Украины, пограничники инициировали проведение проверочных мероприятий по идентификации товара и соответствия заявленной количества в товаросопроводительных документах.

По результатам совместного с таможенниками осмотра автомобиля было выявлено респираторные маски класса FFP2, которые запрещены для вывоза с территории Украины (согласно Постановления КМУ № 214 от 11.03.2020 года). Общий вес респираторов составляет свыше 600 кг.

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Видео: dpsu.gov.ua

В настоящее время транспортное средство через границу не пропущено. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников Национальной полиции.

Кроме того, в Херсоне сегодня, 14 марта, правоохранители обнаружили попытку незаконной перевозки за границу средств индивидуальной защиты, которые запрещено экспортировать. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Как установили правоохранители, одна частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт "Херсон" 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы.

Видео: hr.npu.gov.ua

"Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз", – добавили в полиции.

Ранее в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители предупредили вывоз из страны медицинских масок. Злоумышленники пытались переправить их через границу в Италию и Арабские Эмираты. Вес посылки составляет 1,5 тонны.

Как известно, Кабинет министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

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