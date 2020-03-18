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В Италии украинка организовала нелегальный "масочный бизнес": подробности

18 марта, 11:40

Денис Беспалов

Украинка несколько дней продавала маски возле супермаркета в Милане

В Италии, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Европе, в Милане задержали гражданку Украины, которая незаконно торговала медицинскими масками, несмотря на запрет выходить на улицы. Об этом сообщает издание MilanoToday.

"53-летняя женщина, гражданка Украины, была оштрафована в воскресенье (15 марта) днем после того, как ее поймали возле супермаркета на улице Виа делла-Форза Армати, когда она нелегально продавала хирургические маски", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция задержала ее после телефонного звонка от местного жителя, который заметил женщину, которая уже не первый день подряд продавала маски у указанного супермаркета.

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"Полицейские добрались до здания супермаркета и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под жилетом", - пишет издание.

После того, как украинку поймали, она сразу же призналась, что пыталась продать маски. Женщина была оштрафована за "отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах" и обвинена в нарушении изданного правительством Италии декрета, предписывающего оставаться дома, дабы попытаться сдержать распространение коронавируса.

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Напомним, Кабинет министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в стране запретил экспорт медицинских масок.

Как известно, в стране введен общенациональный карантин, закрыты границы и введен запрет на пассажирские перевозки.

Детально о распространении коронавируса читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Китай маска коронавирус

Источник: УНН

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