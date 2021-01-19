Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Волыни к авто прицепили огромный "поезд" из санок: видео опасного развлечения

19 января, 11:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Детям такие забавы понравились

На Волыни украинцы создали рекордный "поезд" из санок. Дети катались на улице, соединив между собой 23 пары саней.

Реклама

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Так, в селе Хорлупы участников с их "транспортом" соединили вместе, а сам "поезд" прицепили к легковушке отца одного из малышей. Дети говорят, что такое развлечение им очень понравилось.

Видео: Сегодня

В селе катаются так уже не впервые, однако в прошлом году паровозик был вдвое меньше. Поэтому этой зимой дети установили крайне опасный рекорд.

В тренде
Обмотал гирляндами: в Харькове мужчина издевался над ламой и быком ради заработка (видео)

Напомним, недавно в Тернопольской области погиб молодой парень, который хотел покататься на имитированных санках.

Реклама

Кроме того, в Сумах катание на тюбинге для маленькой девочки обернулось больничной койкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети зима Волынь катание санки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Километровые пробки и очереди на подъемник: как в Буковеле
Километровые пробки и очереди на подъемник: как в Буковеле "соблюдают" локдаунЗапад
В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемники
В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемникиЗапад
"Газовые" протесты продолжаются. На Буковине проходят сразу три митинга (фото)Запад
Видео дня. Буковель переполнен в локдаун
Видео дня. Буковель переполнен в локдаунЗапад
Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограничения
Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограниченияУкраина
Поймали на горячем: одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрыва
Поймали на горячем: одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрываУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять