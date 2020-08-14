На Волыни коронавирус пробрался в центр реабилитации детей: кто заболел

В Украине коронавирусная инфекция не отступает. В Волынском областном центре социально-психологической реабилитации детей в городе Ковель зафиксировали вспышку COVID-19. Там заболело шесть человек.
Как сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко во время брифинга в ОГА, сейчас больные находятся на амбулаторном лечении.
Сообщается, что 3 августа заболел воспитатель заведения. После чего обследовали всех контактных лиц, в том числе и воспитанников. В результате коронавирус подтвердили у пяти детей в возрасте от 6 до 15 лет.
Кроме того, 55 контактных лиц (из них 27 детей) находятся под медицинским наблюдением, всем проведут ПЦР-тестирование.
Отметим, за последние сутки, 13 августа, в Волынской области COVID-19 подтвердили у 58 человек.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области из-за эпидемии закрыли два детских сада. Детей и работников учреждений отправили на самоизоляцию.
Также смотрите в сюжете "Сегодня" о вспышке коронавируса на одном из украинских курортов:
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