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На Волыни коронавирус пробрался в центр реабилитации детей: кто заболел

14 августа, 15:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Контактные лица находятся под наблюдением

В Украине коронавирусная инфекция не отступает. В Волынском областном центре социально-психологической реабилитации детей в городе Ковель зафиксировали вспышку COVID-19. Там заболело шесть человек.

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Как сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко во время брифинга в ОГА, сейчас больные находятся на амбулаторном лечении.

Сообщается, что 3 августа заболел воспитатель заведения. После чего обследовали всех контактных лиц, в том числе и воспитанников. В результате коронавирус подтвердили у пяти детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Кроме того, 55 контактных лиц (из них 27 детей) находятся под медицинским наблюдением, всем проведут ПЦР-тестирование.

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Отметим, за последние сутки, 13 августа, в Волынской области COVID-19 подтвердили у 58 человек.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области из-за эпидемии закрыли два детских сада. Детей и работников учреждений отправили на самоизоляцию.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о вспышке коронавируса на одном из украинских курортов:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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дети Волынь Западная Украина коронавирус воспитатели реабилитационный центр COVID-19
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