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На Волыни мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и убил мать

23 июля 2021 14:09

Богдан Приходько Богдан Приходько

Женщину без признаков жизни обнаружили соседи

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Маневичи Волынской области 36-летний мужчина убил родную мать. Примечательно, что днем ранее он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в пятницу, 23 июля.

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Как рассказали правоохранители, 63-летнюю жительницу села с многочисленными ушибами и синяками обнаружили соседи. Женщина лежала в собственном дворе без признаков жизни.

Прибывшие на вызов полицейские провели осмотр места преступления и задержали сына погибшей.

"Только днем ранее он вернулся из тюрьмы: в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его отца", – отметили в пресс-службе полиции.

Как выяснило следствие, утром у подозреваемого возник конфликт с матерью, после чего сын нанес ей множественные удары палкой по голове и туловищу, после чего вытащил ее на улицу, а сам скрылся. От полученных травм пенсионерка скончалась.

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Злоумышленнику готовят подозрение по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве мужчина застрелил мать и угрожал полицейским.

А в Полтаве на территории тира девушка смертельно ранила инструктора по стрельбе. 18-летней жительнице Днепра грозит до 15 лет тюрьмы.

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